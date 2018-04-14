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12:18 (мск), источник: РИА Новости

Верные друзья или гениальные манипуляторы? Почему людям нравятся кошки

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Поведение домашней кошки ученые исследуют уже более полувека, но понять природу ее близких взаимоотношений с человеком до конца пока не удалось. РИА Новости разбирается, почему люди так привязываются к домашним питомцам и чем кошки отличаются от собак.

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Статистика последних лет показывает: кошки обходят собак по популярности. Это отмечается в США и Канаде, во Франции и России, Германии, Австралии.

Если спросить владельцев кошек, почему они завели себе именно такого питомца, ответы будут разными. Одним кошки кажутся маленькими и беззащитными, поэтому хочется о них заботиться. Другие скажут, что кошек легко содержать, они чистоплотны, им не нужна клетка. Третьим нравится грациозность этих животных, их независимый характер и яркая индивидуальность. Четвертые отметят, что мех кошки приятен на ощупь, а процесс поглаживания успокаивает нервы, напоминает медитацию. Можно еще добавить, что кошки забавные и умные, поэтому с ними никогда не скучно, и что они привносят кусочек дикой природы в наш дом.

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Кошки жили рядом с человеком уже 9500 лет назад: их останки находят в древних погребениях на острове Кипр. Одомашнивать кошек начали в Древнем Египте, а завершился этот процесс, по некоторым данным, всего двести лет назад.

По поводу того, почему кошки стали жить с человеком, нет единого мнения. Согласно одной из гипотез, их привлекали жилища людей, в которых хранилось зерно, а значит, всегда можно было поймать мышей. Ученые ссылаются и на то, что человеку вообще свойственно заботиться о маленьких и слабых, а также ловить и приручать животных без всякой экономической выгоды от этого. Люди готовы разделить с кошками кров и еду, заботиться о них как о приемных детях. В подтверждение приводят племена индейцев Северной и Южной Америки, которые тоже держат кошек в качестве домашних питомцев, хотя они не сторожат дом, не выполняют никакой физической работы, не несут яйца, не дают шерсть. Люди заботятся о них совершенно бескорыстно, повинуясь своей природе.

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История человечества, однако, дает не такую однозначную картину. В Египте кошку обожествляли наряду с другими животными. А в средневековой Европе, наоборот, считали слугой дьявола, спутницей ведьм. Настороженно к кошкам относятся в Японии. В мусульманских странах к кошке более терпимы, чем к собаке. Индусы ее уважают, хотя и считают дурным знаком, если она перебежит дорогу.

В США владельцев кошек все больше, тем не менее, согласно опросам, 17,4% американцев не любят кошек (против собак высказались чуть более 2%). Самые же большие поклонники кошек — англичане, что связывают с высокой активностью зоозащитных фондов в этой стране.

На этом фоне во всем мире растет число так называемых полувладельцев кошек, то есть тех, кто кормит уличных животных, лечит их, собирает средства на стерилизацию.

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Тесные отношения между кошкой и человеком установились благодаря некоторым особенностям поведения обоих видов. Люди — социальные животные, хотя и не стайные. Такие же и кошки. Собака всегда готова услужить хозяину — от кошки этого ждать не стоит. Если и вести с ней переговоры, то только посредством лакомств.

Близкая привязанность закрепляется у людей с помощью гормона окситоцина, вырабатываемого в мозге. Объектом привязанности способна служить и кошка. Недаром многие владельцы кошек уверены, что у них установилась уникальная связь с питомцем. Каждый готов рассказать, как кошка встречает у входа в квартиру или приходит ласкаться. Измерить силу привязанности объективно невозможно, но ученые отмечают, что отношения с кошкой строятся на доверии. Животному важно, что человек предоставляет безопасное укрытие, защищает. Человек ценит, что кошка успокаивает, снимает стресс.

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Несколько научных работ свидетельствуют о положительном влиянии кошек на психическое и физическое состояние людей. Питомцы дают ощущение привязанности, безусловной любви, что особенно важно при депрессии и тем, кто одинок, изолирован от общения, прикован к постели, вынужден ухаживать за тяжелобольным родственником. Ученые из США показали, что у владельцев кошек резко снижен риск смерти от инфаркта миокарда, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, кто в ком нуждается больше — кошка в человеке или человек в кошке. Однако ученые, пытаясь выяснить природу отношений между двумя биологическими видами, используют вполне человеческие термины — такие как «привязанность» и «социальная поддержка».

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Во время загрузки произошла ошибка.
2 марта© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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