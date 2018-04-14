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09:26 (мск), источник: ТАСС

Красноярские ученые предложат новые технологии для реновации Норильска

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Сибирский федеральный университет (СФУ) и администрация Норильска подписали в субботу на Красноярском экономическом форуме соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания. Специалисты вуза предложат новые технологии для строительства новых домов и реконструкции старых в условиях Крайнего Севера.

Как сообщал ранее ТАСС глава Норильска Ринат Ахметчин, проект реновации жилья планируется подготовить в течение 2018 года, пока в мэрии не могут назвать сроки и объемы инвестиций в обновление жилого фонда. Всего в Норильске, включая отдаленный поселок Снежногорск, 862 жилых дома. Ахметчин отметил, что самостоятельно город не в состоянии осилить такой проект, поэтому нужна четырехсторонняя программа — с участием средств города, края, федерального бюджета и «Норникеля».

«С подписания этого соглашения начнется новый этап в строительстве Норильска. Мы уже долго ничего не строили — Крайний Север, воздействие внешних условий. Наш климат не очень предназначен для того, чтобы дома, которые строили в далекие годы, долго жили. Думаю, что СФУ предложит нам варианты строительства домов по новым технологиям и, может, реконструкции старых, чтобы оставить архитектурный облик нашего города, как говорят, «старого Ленинграда», — отметил Ахметчин.

«Впервые мы подписываем соглашение с большим северным городом. Наука СФУ впервые идет на решение арктических градостроительных задач и других задач, которые есть в северном городе. Надеюсь, мы будем надежными участниками программы реновации Норильска, которая заработает в ближайшее время. В проекте будут участвовать специалисты в области горного дела, строительства и других областей», — отметил и. о. ректора СФУ Владимир Колмаков.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.

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