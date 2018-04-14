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09:47 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимцы вышли на первый весенний общегородской субботник

УФА, 14 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Уфимцы 14 апреля вышли на первый весенний общегородской субботник. Традиционная генуборка проходит в рамках месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города.

В массовой экологической акции участвуют коммунальные работники, муниципальные и государственные служащие, сотрудники предприятий и организаций, студенты и школьники.

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Очистка улиц от мусора, уборка и вывоз снега, скол наледи — такую работу в солнечную субботу делают участники акции чистоты. Коммунальные службы моют городские арт-объекты, остановки, убирают дороги, вывозят мусор, занимаются благоустройством газонов, побелкой деревьев, покосом травы.

Сотрудники промышленных предприятий и торговли вносят свой вклад в благоустройство столицы: приводят свои территории в надлежащее состояние, ворошат снег, собирают мусор, обновляют входные группы, моют витрины и окна.

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