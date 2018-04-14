Уфимцы вышли на первый весенний общегородской субботник

В массовой экологической акции участвуют коммунальные работники, муниципальные и государственные служащие, сотрудники предприятий и организаций, студенты и школьники.

Очистка улиц от мусора, уборка и вывоз снега, скол наледи — такую работу в солнечную субботу делают участники акции чистоты. Коммунальные службы моют городские арт-объекты, остановки, убирают дороги, вывозят мусор, занимаются благоустройством газонов, побелкой деревьев, покосом травы.