Дихтяр: для процветания туризма в Узбекистане одних памятников мало

«К сожалению, имеющийся туристский потенциал еще используется не в полную меру. Нужно думать о кадрах, о тех, кто будет работать в этой сфере. Без профессионалов (даже при наличии замечательных памятников культуры, мастеров декоративно-прикладного искусства) вы не сможете обеспечить нормальный турпоток», — подчеркнула Дихтяр.
По ее словам, Узбекистан активно сотрудничает с другим постсоветскими странами в рамках большого международного проекта по развитию туристического потенциала Шелкового пути — 8 ключевых вузов совместно изучают туристкие потенциалы и обмениваются опытом. Республику представляет Самаркандский институт экономики и права.
В прошлом году проект охватил семь стран и завершился большим симпозиумом, аналогичное мероприятие планируется и ближайшей осенью.
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