Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
В России построили тягач «Вощина-1»
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Как Шнуров «наследил» в истории за свои 45 лет
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Австралия обратилась к РФ по Сирии
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Фанаты Волочковой высмеяли ее фотографию в купальнике
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Данила Козловский вышел в свет со своей девушкой
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
10Самые живописные мосты мира
08:28 (мск), источник: Sputnik

Дихтяр: для процветания туризма в Узбекистане одних памятников мало

Узбекистан обладает самым большим потенциалом по развитию туризма в Центральной Азии, рассказала Sputnik Узбекистан директор института гостиничного бизнеса и туризма РУДН Светлана Дихтяр. Однако, по ее словам, нужны профессионалы отрасли.

Источник: Sputnik

«К сожалению, имеющийся туристский потенциал еще используется не в полную меру. Нужно думать о кадрах, о тех, кто будет работать в этой сфере. Без профессионалов (даже при наличии замечательных памятников культуры, мастеров декоративно-прикладного искусства) вы не сможете обеспечить нормальный турпоток», — подчеркнула Дихтяр.

По ее словам, Узбекистан активно сотрудничает с другим постсоветскими странами в рамках большого международного проекта по развитию туристического потенциала Шелкового пути — 8 ключевых вузов совместно изучают туристкие потенциалы и обмениваются опытом. Республику представляет Самаркандский институт экономики и права.

В прошлом году проект охватил семь стран и завершился большим симпозиумом, аналогичное мероприятие планируется и ближайшей осенью.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Прокуратура возбудила уголовные дела в отношении сотрудников таможни
Мусаев рассказал, какие налоги будут платить узбекистанцы
США вместе с Францией и Британией начали операцию против Сирии
Названы первые цели ударов США по Сирии
МИД РФ: США ударили, когда Сирия получила шанс на мирное будущее
Эксперты рассказали, как Монголия загрязняет озеро Байкал
Европейские спутники посчитали российскую землю
Жена коммуниста стала самой богатой супругой депутата Госдумы
Порошенко захотел лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Спорт
«Локомотив» и «Динамо» сыграют в субботу в матче РФПЛ Четыре матча в Перми, Химках, Санкт-Петербурге и Краснодаре пройдут в субботу в 26-м туре чемпионата России по футболу
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь