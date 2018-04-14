Дихтяр: для процветания туризма в Узбекистане одних памятников мало

«К сожалению, имеющийся туристский потенциал еще используется не в полную меру. Нужно думать о кадрах, о тех, кто будет работать в этой сфере. Без профессионалов (даже при наличии замечательных памятников культуры, мастеров декоративно-прикладного искусства) вы не сможете обеспечить нормальный турпоток», — подчеркнула Дихтяр.