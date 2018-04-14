Первая женщина-летчик ВС Казахстана совершила самостоятельный полет

«Первое, что мы стремимся привить молодому летному составу — это ответственность, терпение и способность самостоятельно принимать верные решения. Летчик должен быть уверенным в своих силах и сегодня лейтенант Ботай с этой задачей справилась», — отметил командир эскадрильи майор Самат Мукаев, готовивший Ардану к самостоятельному вылету.