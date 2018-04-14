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08:26 (мск), источник: Tengrinews

Первая женщина-летчик ВС Казахстана совершила самостоятельный полет

Первая женщина-летчик ВС Казахстана совершила самостоятельный полет. На базе войсковой части 53898 Военно-воздушных сил СВО ВС РК старший летчик инструктор лейтенант Ардана Ботай совершила свой первый самостоятельный вылет на учебно-боевом самолете Л-39, сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Первое, что мы стремимся привить молодому летному составу — это ответственность, терпение и способность самостоятельно принимать верные решения. Летчик должен быть уверенным в своих силах и сегодня лейтенант Ботай с этой задачей справилась», — отметил командир эскадрильи майор Самат Мукаев, готовивший Ардану к самостоятельному вылету.

Необходимо отметить, что самостоятельный полет — один из важных этапов в карьере каждого летчика.

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