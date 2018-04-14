Пенсионеры на Дальнем Востоке остаются в тренде

«Теперь никто не скажет, что бабушка или дед не “в тренде”! Мы помогаем взрослым людям оставаться современными и активными!» — говорит Евгения Барабаш, руководитель проекта «Серебряные путешественники. — Ведь изучение иностранных языков, помимо прямой практической пользы в решении проблемы адаптации в ином обществе, решает еще одну проблему — поддержание в тонусе мозговой активности. А туризм и путешествия поддерживают форму физическую».

Авторская программа, разработанная специально для людей старшего возраста, основана на поведенческих моделях людей в различных ситуациях, например, в магазине или в аэропорту. Основной упор в обучении сделан на развитие навыка разговорной речи и восприятии её на слух — ведь именно это является залогом успешного межличностного общения.

Елизавета Радчук впервые участвует в благотворительном проекте в качестве волонтера.

«Я думаю, что это хороший опыт налаживания отношений между старшим поколением и внуками. Общие интересы и темы для общения помогут членам семьи больше сблизиться. К тому же, мне будет интересно попробовать себя в роли ассистента преподавателя — это даст возможность взглянуть на процесс уроков со стороны учителя, а не ученика», — говорит Радчук.

На первом этапе АНО «ДВИСИ» планирует привлечь к участию в проекте до 45 человек пенсионного и предпенсионного возраста и около пяти школьников-волонтеров.