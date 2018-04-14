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09:43 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Хамитов поставил задачу новому тренеру ХК «Салават Юлаев»

Новому главному тренеру и обновленному составу ХК «Салават Юлаев» поставили задачу обеспечить лидерство клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне.

Об этом сказал глава Башкирии Рустэм Хамитов, передает агентство ТАСС. По словам руководителя региона, «первый в истории клуба опыт привлечения для работы иностранного тренера не был отрицательным, но и не дал результата, которого ожидали».

— Несмотря на квалификацию, опыт и известность иностранного тренера, глубоких отношений с игроками команды не сложилось: языковой барьер сыграл, плюс менталитет, — отметил Хамитов, добавив про Цулыгина, — Это тоже риск, все понимают, что молодой наставник, но когда-то надо начинать. Тренер и обновленная команда должны сделать так, чтобы «Салават Юлаев» был в лидерах лиги, тем более, что финансирование клуба нормальное и не сокращалось.

«Салават Юлаев» в сезоне 2017/2018 дошел до ¼ финала Кубка Гагарина, где уступил в серии челябинскому «Трактору» со счетом 3−4.

Эркка Вестерлунд покинул пост наставника ХК «Салават Юлаев» 4 апреля. Спустя неделю Николай Цулыгин был назначен новым главным тренером команды. Цулыгин уже рассказал о первых шагах в новом качестве.

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