Хамитов поставил задачу новому тренеру ХК «Салават Юлаев»

Об этом сказал глава Башкирии Рустэм Хамитов, передает агентство ТАСС. По словам руководителя региона, «первый в истории клуба опыт привлечения для работы иностранного тренера не был отрицательным, но и не дал результата, которого ожидали».

— Несмотря на квалификацию, опыт и известность иностранного тренера, глубоких отношений с игроками команды не сложилось: языковой барьер сыграл, плюс менталитет, — отметил Хамитов, добавив про Цулыгина, — Это тоже риск, все понимают, что молодой наставник, но когда-то надо начинать. Тренер и обновленная команда должны сделать так, чтобы «Салават Юлаев» был в лидерах лиги, тем более, что финансирование клуба нормальное и не сокращалось.

«Салават Юлаев» в сезоне 2017/2018 дошел до ¼ финала Кубка Гагарина, где уступил в серии челябинскому «Трактору» со счетом 3−4.