Хамитов поставил задачу новому тренеру ХК «Салават Юлаев»
Новому главному тренеру и обновленному составу ХК «Салават Юлаев» поставили задачу обеспечить лидерство клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне.
Новому главному тренеру и обновленному составу ХК «Салават Юлаев» поставили задачу обеспечить лидерство клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне.
Об этом сказал глава Башкирии Рустэм Хамитов, передает агентство ТАСС. По словам руководителя региона, «первый в истории клуба опыт привлечения для работы иностранного тренера не был отрицательным, но и не дал результата, которого ожидали».
— Несмотря на квалификацию, опыт и известность иностранного тренера, глубоких отношений с игроками команды не сложилось: языковой барьер сыграл, плюс менталитет, — отметил Хамитов, добавив про Цулыгина, — Это тоже риск, все понимают, что молодой наставник, но
«Салават Юлаев» в сезоне 2017/2018 дошел до ¼ финала Кубка Гагарина, где уступил в серии челябинскому «Трактору» со счетом 3−4.
Эркка Вестерлунд покинул пост наставника ХК «Салават Юлаев» 4 апреля. Спустя неделю Николай Цулыгин был назначен новым главным тренером команды. Цулыгин уже рассказал о первых шагах в новом качестве.
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