Стало известно, как черепахам удается находить свой пляж

Исследование установило, что черепахи возвращаются в то же самое место каждый год, чувствуя магнитное поле пляжа, где они родились. Каждый уголок земли обладает уникальным магнитным притяжением, которое отпечатывается в мозгу черепахи, помогая ей найти путь назад. Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл изучили колонии головастой морской черепахи во Флориде. Они нашли, что морские рептилии в состоянии почувствовать свой родной пляж по силе магнитного излучения Земли в том месте, сообщает Daily Mail.

Интересно, что черепахи с побережья во Флориде были генетически более похожи на черепах, находящихся за сотню километров, чем на тех, кто в паре километров. Так как в этих местах оказалось схожее магнитное излучение. Биологи предупреждают, что надо быть осторожней с постройками на пляжах, ведь линии электропередач, волнорезы или большие здания могут ослабить магнитное поле.