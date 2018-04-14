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15:37 (мск), источник: Моя Планета

Стало известно, как черепахам удается находить свой пляж

Как рептилиям удается уплывать за сотни км через океаны, но возвращаться к исходной точке.

Источник: AP 2018

Исследование установило, что черепахи возвращаются в то же самое место каждый год, чувствуя магнитное поле пляжа, где они родились. Каждый уголок земли обладает уникальным магнитным притяжением, которое отпечатывается в мозгу черепахи, помогая ей найти путь назад. Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл изучили колонии головастой морской черепахи во Флориде. Они нашли, что морские рептилии в состоянии почувствовать свой родной пляж по силе магнитного излучения Земли в том месте, сообщает Daily Mail.

Интересно, что черепахи с побережья во Флориде были генетически более похожи на черепах, находящихся за сотню километров, чем на тех, кто в паре километров. Так как в этих местах оказалось схожее магнитное излучение. Биологи предупреждают, что надо быть осторожней с постройками на пляжах, ведь линии электропередач, волнорезы или большие здания могут ослабить магнитное поле.

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Стало известно, как черепахам удается находить свой пляж
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