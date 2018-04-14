Стало известно, как черепахам удается находить свой пляж
Как рептилиям удается уплывать за сотни км через океаны, но возвращаться к исходной точке.
Как рептилиям удается уплывать за сотни км через океаны, но возвращаться к исходной точке.
Исследование установило, что черепахи возвращаются в то же самое место каждый год, чувствуя магнитное поле пляжа, где они родились. Каждый уголок земли обладает уникальным магнитным притяжением, которое отпечатывается в мозгу черепахи, помогая ей найти путь назад. Ученые из Университета Северной Каролины в
Интересно, что черепахи с побережья во Флориде были генетически более похожи на черепах, находящихся за сотню километров, чем на тех, кто в паре километров. Так как в этих местах оказалось схожее магнитное излучение. Биологи предупреждают, что надо быть осторожней с постройками на пляжах, ведь линии электропередач, волнорезы или большие здания могут ослабить магнитное поле.
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