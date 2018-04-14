В Самаре сегодня стартовал Гагаринский субботник

Источник: РИА "Новости"

В субботу, 14 апреля, в Самаре проходит «Гагаринский» субботник. По предварительным подсчетам, на него выйдут около 60 тысяч жителей, пишет 63.ру.

Стать участником субботника может любой горожанин. Необходимый инвентарь можно получить в специализированных пунктах, обратившись в администрацию района или к управляющему микрорайоном.