В Самаре сегодня стартовал Гагаринский субботник
Впереди у самарцев еще два субботника, 21 и 28 апреля.
Впереди у самарцев еще два субботника, 21 и 28 апреля.
В субботу, 14 апреля, в Самаре проходит «Гагаринский» субботник. По предварительным подсчетам, на него выйдут около 60 тысяч жителей, пишет 63.ру.
Стать участником субботника может любой горожанин. Необходимый инвентарь можно получить в специализированных пунктах, обратившись в администрацию района или к управляющему микрорайоном.
Впереди у самарцев еще два субботника: 21-го состоится общегородской, 28-го — в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу.
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