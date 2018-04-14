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10:20 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске ушел из жизни журналист Леонид Фельдман

В местных сми он работал с 1964 года.

В Красноярске ушел из жизни Леонид Фельдман — известный журналист, проработавший в городских СМИ больше 50 лет.

Леонид Ефимович родился в 1940 году в Севастополе. Окончил Ленинградский государственный институт культуры, после чего в 1964 году приехал работать в Красноярск. Почти всю жизнь Фельдман проработал на краевом радио. Для многих журналистов он стал примером и учителем в профессии. 26 апреля ему исполнилось бы 78 лет.

«…Он был из тех, кого называли “матерый журналист”. Значит — опытный, с большим количеством источников информации, связями в элитах. Фельдман был очень известен. И манера у него была своя — напористый, энергичный, очень динамичный. И в жизни, и в эфире…», — поделился воспоминаниями о Леониде Ефимовиче заместитель председателя регионального парламента Алексей Клешко в своих соцсетях.

Последним публичным местом работы Фельдмана помимо радио был телеканал «Центр Красноярск», где он вел программу «Актуальное интервью». Sibnovosti.ru выражают соболезнования родным и близким Леонида Фельдмана.

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