Атака нарастает: от клещей в Хабаровском крае пострадали уже 15 человек

Источник: Восток Медиа

Как сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора, случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, на территории региона не зарегистрировано. прививки от энцефалита получили уже больше 74 тысяч человек.

РИА «Восток-Медиа» писало, что по прогнозам специалистов, численность клещей в Хабаровском крае в 2018 году будет высокой. Из-за этого сотрудники регионального управления Роспотребнадзора настаивают на большом проценте вакцинации и акарицидной обработке территорий.

Из-за ранней Пасхи и Радоницы специалисты в дальневосточной столице не успевают обработать все кладбища — нужна более высокая температура воздуха. Завершить опрыскивание территорий в городе планируют в конце апреля.