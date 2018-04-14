Атака нарастает: от клещей в Хабаровском крае пострадали уже 15 человек

Как сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора, случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, на территории региона не зарегистрировано. прививки от энцефалита получили уже больше 74 тысяч человек.
РИА «Восток-Медиа» писало, что по прогнозам специалистов, численность клещей в Хабаровском крае в 2018 году будет высокой. Из-за этого сотрудники регионального управления Роспотребнадзора настаивают на большом проценте вакцинации и акарицидной обработке территорий.
Из-за ранней Пасхи и Радоницы специалисты в дальневосточной столице не успевают обработать все кладбища — нужна более высокая температура воздуха. Завершить опрыскивание территорий в городе планируют в конце апреля.
Сейчас в регионе продолжается вакцинация от клещевого энцефалита. Краевые власти закупил больше 80 тысяч доз вакцины. На эти цели потратили больше 48 миллионов рублей. Закупили в министерстве здравоохранения и иммуноглобулин. Он пригодится для экстренной профилактики клещевого энцефалита, после того как с человека уже сняли присосавшегося членистоногого.
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