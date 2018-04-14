В Ростове после проверок частично закрыли ТРЦ «Орбита»

Источник: РИА "Новости"

В Ростове-на-Дону по итогам проверок МЧС частично закрыли ТРЦ «Орбита», который находится на проспекте Королева. Об этом сообщает сайт 1rnd.

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Закрыта большая часть магазинов, находящихся на первом этаже, а на второй и третий, в том числе в кинотеатр «Кинополис», можно пройти.

По данным издания, магазины на первом этаже были опечатаны на основании решения суда.

Напомним, ранее стало известно, что в Новочеркасске ТРЦ «Платовский» по итогам проверки прокуратуры и сотрудников МЧС был временно закрыт до устранения всех нарушений. Аналогичная участь постигла и универмаг «Солнышко» на улице Большой Садовой в Ростове-на-Дону.