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11:43 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове после проверок частично закрыли ТРЦ «Орбита»

Пройти можно только на второй и третий этажи.

Источник: РИА "Новости"

В Ростове-на-Дону по итогам проверок МЧС частично закрыли ТРЦ «Орбита», который находится на проспекте Королева. Об этом сообщает сайт 1rnd.

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Закрыта большая часть магазинов, находящихся на первом этаже, а на второй и третий, в том числе в кинотеатр «Кинополис», можно пройти.

По данным издания, магазины на первом этаже были опечатаны на основании решения суда.

Напомним, ранее стало известно, что в Новочеркасске ТРЦ «Платовский» по итогам проверки прокуратуры и сотрудников МЧС был временно закрыт до устранения всех нарушений. Аналогичная участь постигла и универмаг «Солнышко» на улице Большой Садовой в Ростове-на-Дону.

Внеплановые проверки в Ростовской области начались после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в которой погибли 64 человека, в том числе 34 ребенка.

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