Во время ЧМ-2018 отменят поезд Ростов — Москва

Во время ЧМ-2018 на несколько дней будет отменен фирменный скорый поезд Ростов-на-Дону — Москва. Это следует из материала ресурса «Ростов-Транспорт».

«Вероятно, в эти дни по его графику вместо обычного состава будет курсировать поезд для болельщиков ЧМ-2018, куда купить билеты нельзя», — сообщает «Ростов-Транспорт». Речь идет о 13, 18, 21, 24, 27 июня и 3 июля по направлению из Ростова-на-Дону в Москву, обратные поезда не поедут 15, 16, 19, 22, 25 июня и 1 июля.