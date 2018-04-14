Во время ЧМ-2018 отменят поезд Ростов — Москва
В тоже время будут запущено дополнительные поезда для болельщиков.
В тоже время будут запущено дополнительные поезда для болельщиков.
Во время ЧМ-2018 на несколько дней будет отменен фирменный скорый поезд
«Вероятно, в эти дни по его графику вместо обычного состава будет курсировать поезд для болельщиков ЧМ-2018, куда купить билеты нельзя», — сообщает «Ростов-Транспорт». Речь идет о 13, 18, 21, 24, 27 июня и 3 июля по направлению из
Напомним, ранее сообщалось, что для удобства болельщиков будут запущены дополнительные бесплатные поезда между городами, где состоятся матчи. Очевидно, обычный поезд Ростов — Москва по обычному расписанию и станет поездом для болельщиков.
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