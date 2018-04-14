Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Скрипаль уехала из Лондона в Москву: причина названа - СМИ
В России построили тягач «Вощина-1»
Протез для балерины: как девочка без ноги помогла 500 детям-инвалидам
Разбился Ил-76: погибло около 200 человек
Данила Козловский вышел в свет со своей девушкой
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
Российские корабли исчезли с базы Тартус
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Мнение о запрете лекарств из США: бьем американцам под дых
В Крыму о "самом страшном" в ситуации с "Нордом"
Данила Козловский вышел в свет со своей девушкой
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Генсек ООН отреагировал на ракетные удары по Сирии
Реакция Госдумы на удары США по Сирии
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
09:51 (мск), источник: Sputnik.by

ГАИ усилила контроль за тонировкой стекол автомобилей

Штраф ждет водителей также за использование мобильных телефонов во время движения.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Госавтоинспекция МВД Беларуси усилила контроль за соблюдением водителями транспортных средств требований, касающихся тонировки стекол и использования телефонов за рулем, сообщили в ГАИ.

В белорусское законодательство норма об уровне тонирования стекол автомобилей была внесена более 10 лет назад по инициативе МВД. После того, как законодательство о тонировке вступило в силу, автовладельцев заставили очисть стекла. Тогда была установлена административная ответственность за участие в дорожном движении с тонированными больше положенной нормы стеклами.

Читайте также
Трасса М6 после реконструкции станет платной

«В том случае, если пленочное покрытие стекол не устраняется на месте остановки, водителю выдается предписание о необходимости к определенному сроку привести транспортное средство в соответствие с требованиями ПДД», — сообщили Sputnik в спецподразделении ГАИ «Стрела».

Если водитель не уберет тонировку со стекол, на него наложат штраф в размере до 20 базовых величин, сказали в ГАИ.

Требования к тонировке

Там напомнили, в соответствии с законодательством, запрещено участие в дорожном движении транспортных средств, на стеклах которых установлены не предусмотренные его конструкцией дополнительные предметы или нанесены покрытия, в том числе пленочные.

Запрещается участие в дорожном движении транспортных средств с тонированными стеклами, степень светопропускания которых менее:

*70 процентов — для ветрового стекла (стекла, применяемого для остекления переднего проема транспортного средства), передних боковых стекол;.

*70 процентов — для других стекол, если на них не нанесена организацией (заводом) — изготовителем маркировка, содержащая одно из следующих сочетаний знаков: «43R», «V»; «43R», «V-VI»; «AS3»; «43R», «V», «AS3».

Телефонные разговоры

В ГАИ отметили, что кроме усиления контроля за «тонировкой» сотрудники ГАИ усилят контроль за использованием мобильных телефонов водителями во время движения.

«Водителю запрещается пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио- и телефонной связи, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук», — сказали в ГАИ.

Нарушение данного требования влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых величин, напомнили в «Стреле».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Беларусь осудила страны Запада за удары по Сирии
ГАИ усилила контроль за тонировкой стекол автомобилей
США вместе с Францией и Британией начали операцию против Сирии
При ударе западной коалиции по Сирии пострадали три человека
МИД РФ: США ударили, когда Сирия получила шанс на мирное будущее
Эксперты рассказали, как Монголия загрязняет озеро Байкал
Умер режиссер, снявший «Пролетая над гнездом кукушки»
Жена коммуниста стала самой богатой супругой депутата Госдумы
Порошенко захотел лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Спорт
«Локомотив» и «Динамо» сыграют в субботу в матче РФПЛ Четыре матча в Перми, Химках, Санкт-Петербурге и Краснодаре пройдут в субботу в 26-м туре чемпионата России по футболу
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране
В России появилась ипотека под 0%
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь