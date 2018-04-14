ГАИ усилила контроль за тонировкой стекол автомобилей

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Госавтоинспекция МВД Беларуси усилила контроль за соблюдением водителями транспортных средств требований, касающихся тонировки стекол и использования телефонов за рулем, сообщили в ГАИ.

В белорусское законодательство норма об уровне тонирования стекол автомобилей была внесена более 10 лет назад по инициативе МВД. После того, как законодательство о тонировке вступило в силу, автовладельцев заставили очисть стекла. Тогда была установлена административная ответственность за участие в дорожном движении с тонированными больше положенной нормы стеклами.

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«В том случае, если пленочное покрытие стекол не устраняется на месте остановки, водителю выдается предписание о необходимости к определенному сроку привести транспортное средство в соответствие с требованиями ПДД», — сообщили Sputnik в спецподразделении ГАИ «Стрела».

Если водитель не уберет тонировку со стекол, на него наложат штраф в размере до 20 базовых величин, сказали в ГАИ.

Требования к тонировке

Там напомнили, в соответствии с законодательством, запрещено участие в дорожном движении транспортных средств, на стеклах которых установлены не предусмотренные его конструкцией дополнительные предметы или нанесены покрытия, в том числе пленочные.

Запрещается участие в дорожном движении транспортных средств с тонированными стеклами, степень светопропускания которых менее:

*70 процентов — для ветрового стекла (стекла, применяемого для остекления переднего проема транспортного средства), передних боковых стекол;.

*70 процентов — для других стекол, если на них не нанесена организацией (заводом) — изготовителем маркировка, содержащая одно из следующих сочетаний знаков: «43R», «V»; «43R», «V-VI»; «AS3»; «43R», «V», «AS3».

Телефонные разговоры

В ГАИ отметили, что кроме усиления контроля за «тонировкой» сотрудники ГАИ усилят контроль за использованием мобильных телефонов водителями во время движения.

«Водителю запрещается пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио- и телефонной связи, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук», — сказали в ГАИ.