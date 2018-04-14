ГАИ усилила контроль за тонировкой стекол автомобилей
Штраф ждет водителей также за использование мобильных телефонов во время движения.
Штраф ждет водителей также за использование мобильных телефонов во время движения.
МИНСК, 14 апр — Sputnik. Госавтоинспекция МВД Беларуси усилила контроль за соблюдением водителями транспортных средств требований, касающихся тонировки стекол и использования телефонов за рулем, сообщили в ГАИ.
В белорусское законодательство норма об уровне тонирования стекол автомобилей была внесена более 10 лет назад по инициативе МВД. После того, как законодательство о тонировке вступило в силу, автовладельцев заставили очисть стекла. Тогда была установлена административная ответственность за участие в дорожном движении с тонированными больше положенной нормы стеклами.
«В том случае, если пленочное покрытие стекол не устраняется на месте остановки, водителю выдается предписание о необходимости к определенному сроку привести транспортное средство в соответствие с требованиями ПДД», — сообщили Sputnik в спецподразделении ГАИ «Стрела».
Если водитель не уберет тонировку со стекол, на него наложат штраф в размере до 20 базовых величин, сказали в ГАИ.
Требования к тонировке
Там напомнили, в соответствии с законодательством, запрещено участие в дорожном движении транспортных средств, на стеклах которых установлены не предусмотренные его конструкцией дополнительные предметы или нанесены покрытия, в том числе пленочные.
Запрещается участие в дорожном движении транспортных средств с тонированными стеклами, степень светопропускания которых менее:
*70 процентов — для ветрового стекла (стекла, применяемого для остекления переднего проема транспортного средства), передних боковых стекол;.
*70 процентов — для других стекол, если на них не нанесена организацией (заводом) — изготовителем маркировка, содержащая одно из следующих сочетаний знаков: «43R», «V»; «43R», «V-VI»; «AS3»; «43R», «V», «AS3».
Телефонные разговоры
В ГАИ отметили, что кроме усиления контроля за «тонировкой» сотрудники ГАИ усилят контроль за использованием мобильных телефонов водителями во время движения.
«Водителю запрещается пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио- и телефонной связи, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук», — сказали в ГАИ.
Нарушение данного требования влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых величин, напомнили в «Стреле».
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