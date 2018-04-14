В Узбекистан опять идут похолодание и дожди
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. МЧС Узбекистана предупредило граждан о том, что на республику идет относительно холодный антициклон с Поволжья, а также влажные воздушные массы в территории Туркменистана.
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