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09:49 (мск), источник: Podrobno.uz

В Узбекистан опять идут похолодание и дожди

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. МЧС Узбекистана предупредило граждан о том, что на республику идет относительно холодный антициклон с Поволжья, а также влажные воздушные массы в территории Туркменистана.

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Источник: Podrobno.uz

В результате в стране пройдут дожди, местами сильные, а также будет отмечено понижение температуры.

По данным Узгидромета, 15—16 апреля на территорию республики ожидается вынос влажной воздушной массы с районов Туркменистана. К вечеру 16 апреля на территорию республики осуществится вторжение относительно холодного антициклона с территории Поволжья.

17 апреля влияние антициклона на территорию республики сохранится.

15—17 апреля по большей части территории Узбекистана пройдут дожди, по горным районам местами возможны сильные. Возможны грозы. Ожидается усиление ветра до 15−20 м/с (54−72 км/ч).

15—16 апреля температура воздуха ожидается ночью 10−15 тепла, днем 15−20 тепла.

17 апреля температура воздуха понизится ночью до 5−10 тепла, днем до 13−18 тепла.

15—17 апреля по предгорным и горным районам республики селеопасно.

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