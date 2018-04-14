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09:54 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Беларуси появится первая круглогодичная лыжная трасса

Если зимы нет, ее нужно устроить. По этому принципу уже не первый год лыжные виды спорта живут в большинстве европейских стран.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Столкнувшись с перспективой срыва подготовки и соревнований из-за природных аномалий, страны, традиционно собирающие на гонках биатлонистов и лыжников полные трибуны, решили не ждать милости от природы и решать проблему своими силами. Дебютантами оказались финны. Казалось бы, в этой скандинавской стране с зимой вообще не может быть проблем, но именно здесь, в Вуокатти, 20 лет назад был построен первый лыжный тоннель. Сооружение, позволяющее проводить полноценные тренировки хоть в мае, хоть в июле. С тех пор подобные крытые трассы появились по всему миру (в том числе в России, в Токсово под Питером), а недавно Президент распорядился построить тоннель и в Раубичах.

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Предпосылки для такого строительства возникли в наших краях уже давно. Едва ли не каждую зиму расписание тренировок спортсменов (особенно страдает молодежь) зависит не от методики или календаря, а от прогноза погоды. Результат — ставшие регулярными провалы лыжников и биатлонистов (выросшие в несколько иных условиях лидеры — исключение) и дефицит резерва, грозящий уже через пару лет сделать эти виды спорта в Беларуси лишь историей. Тоннели же не только позволяют решить тренировочную проблему, но и запасать снег на зиму и с куда большей уверенностью претендовать на проведение международных соревнований: состоятся в любую погоду. Директор РЦОП Раубичи Андрей Фомочкин объясняет, что другого способа конкурировать на мировом уровне, кроме максимально широкого использования передовых технологий, у нашей страны попросту нет. Можно вспомнить конькобежный и велосипедный треки Минск-Арены, на которых за 8 лет успело вырасти целое поколение молодых спортсменов. Только на днях вернувшийся из Финляндии заместитель по хозяйственной деятельности директора РЦОП Раубичи Леонид Карась заверяет: недостатка в желающих выйти на лыжню белорусский тоннель испытывать точно не будет:

— Важно понимать: и в Финляндии, и в России перед такими сооружениями изначально не ставится задача приносить прибыль. Они строятся для тренировок спортсменов национальной сборной и резерва. Зарабатывают же исключительно на сопутствующих услугах: кафе, туристах, спортсменах из других стран, которых такие объекты привлекают в большом количестве. Например, тоннель в Вуокатти функционирует фактически всего четыре месяца в году (в остальное время в Финляндии нет проблем со снегом), но за это время через тамошнюю трассу проходят порядка 30 тысяч человек.

Сколько будет в Беларуси, сказать пока сложно. Тем более что перед проектировщиками поставлена задача предусмотреть возможность пользоваться сооружением и для любителей. При этом Андрей Фомочкин подчеркивает: в первую очередь учитываются интересы национальных сборных:

— Изначально было предложено четыре варианта размещения трассы. Посовещавшись с тренерами, мы оставили один, учитывающий все особенности подготовки спортсменов. Вероятнее всего, тоннель расположится возле теннисных кортов на въезде в Раубичи. Там хорошие грунты, есть рельеф (перепад высот порядка 15 метров), который очень важен при подготовке лыжников. Бегать по ровному стадиону не очень интересно.

В планах — завершение строительства гостиницы. Даже сегодня найти свободные места в раубичских отелях бывает непросто. Появление нового уникального объекта гарантированно увеличит востребованность комплекса. Но главное, что в скором времени стартующее строительство способно дать реальный импульс развитию притормозивших белорусских лыж.

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