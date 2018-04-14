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10:22 (мск), источник: РИА Новости

Умер режиссер Милош Форман, снявший «Пролетая над гнездом кукушки»

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Режиссер Милош Форман скончался в возрасте 86 лет, сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на чешские СМИ.

Источник: Reuters

Причина смерти пока не сообщается. У режиссера осталась жена и четверо сыновей.

Милош Форман родился в чешском Чаславе в 1932 году. После вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году Форман не вернулся из Франции, где вел переговоры о съемках фильма. Позднее он переехал в США.

Наиболее известные картины Формана — «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей» и «Народ против Ларри Флинта». Режиссер дважды удостаивался Оскара.

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