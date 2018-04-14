ГИБДД требует ограничить движение по улице Ново-Вокзальной в Самаре

Источник: РИА "Новости"

В прошедший четверг, 12 апреля представители ОГИБДД УМВД России по Самаре проверили состояние проезжей части на улице Ново-Вокзальной. По результатам проверки вынесено три предписания для устранения нарушений.

Сотрудники ГИБДД замерили глубокие ямы, размеры которых значительно превышают допустимые ГОСТом значения. На пересечении с проспектом Карла Маркса размеры ямы составили: 12 см в глубину, 150 см в длину и 368 см в ширину. В районе больницы им. Семашко размеры ямы 12×126х146 см. Размеры еще одной глубокой ямы — 13×147х190 см.