ГИБДД требует ограничить движение по улице Ново-Вокзальной в Самаре
Там обнаружили глубокие ямы.
Там обнаружили глубокие ямы.
В прошедший четверг, 12 апреля представители ОГИБДД УМВД России по Самаре проверили состояние проезжей части на улице
Сотрудники ГИБДД замерили глубокие ямы, размеры которых значительно превышают допустимые ГОСТом значения. На пересечении с проспектом Карла Маркса размеры ямы составили: 12 см в глубину, 150 см в длину и 368 см в ширину. В районе больницы им. Семашко размеры ямы 12×126х146 см. Размеры еще одной глубокой ямы — 13×147х190 см.
По результатам проведенной проверки собственнику дороги вынесено предписание в течение суток устранить выявленные нарушения. Если этого сделано не будет, то в ГИБДД ограничат движение по данной дороге для всех видов транспорта, в том числе для общественного, пишет Волга Ньюс.
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