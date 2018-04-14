Синоптики рассказали, какой будет погода на Радоницу
На Радоницу синоптики обещают теплую и солнечную погоду. В воскресенье и понедельник на севере страны воздух прогреется до плюс 22, в центральных районах — на градус больше, а в южных термометры покажут 24 градуса.
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