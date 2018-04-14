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11:13 (мск), источник: Publika.md

Синоптики рассказали, какой будет погода на Радоницу

На Радоницу синоптики обещают теплую и солнечную погоду. В воскресенье и понедельник на севере страны воздух прогреется до плюс 22, в центральных районах — на градус больше, а в южных термометры покажут 24 градуса.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 60% 758 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Publika.md

Ночью тоже будет тепло — от шести до 11-ти.

На следующей неделе сохранится теплая погода. Днем — от 19 до 24 градусов, а в среду и четверг по всей территории страны возможны дожди.

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