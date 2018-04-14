В Калининградской области завершается отопительный сезон

«В целом осенне-зимний период в Калининградской области прошел без сбоев, в штатном режиме. Серьезных нарушений, связанных с подачей тепла как в жилфонд, так и объекты социального значения, со сроком устранения более 24 часов зафиксировано не было. Из 22 муниципальных образований в восьми на сегодня завершен отопительный сезон», — рассказал вице-премьер правительства Максим Федосеев.