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12:27 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининградской области завершается отопительный сезон

Муниципалитеты Калининградской области завершают отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подача тепла уже прекращена в Калининграде, Балтийске, Гурьевске, Нестерове, Озерске, Славске, Мамоново и Светлом.

«В целом осенне-зимний период в Калининградской области прошел без сбоев, в штатном режиме. Серьезных нарушений, связанных с подачей тепла как в жилфонд, так и объекты социального значения, со сроком устранения более 24 часов зафиксировано не было. Из 22 муниципальных образований в восьми на сегодня завершен отопительный сезон», — рассказал вице-премьер правительства Максим Федосеев.

Остальные муниципальные образования планируют прекратить подачу теплоэнергии на этих выходных и в начале следующей недели. Предварительно одним из последних завершить сезон планируют в Советске.

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