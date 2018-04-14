В Калининградской области завершается отопительный сезон
Муниципалитеты Калининградской области завершают отопительный сезон. Об этом сообщает
Муниципалитеты Калининградской области завершают отопительный сезон. Об этом сообщает
Подача тепла уже прекращена в Калининграде, Балтийске, Гурьевске, Нестерове, Озерске, Славске, Мамоново и Светлом.
«В целом
Остальные муниципальные образования планируют прекратить подачу теплоэнергии на этих выходных и в начале следующей недели. Предварительно одним из последних завершить сезон планируют в Советске.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.