Цветочный рай: тысячи тюльпанов расцвели в Никитском ботсаду
В пятницу в Никитском ботаническом саду открылся традиционный парад тюльпанов.
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В пятницу в Никитском ботаническом саду открылся традиционный парад тюльпанов.
Всего на нем представлено более 250 сортов и около 80 тыс цветов. На выставке можно будет увидеть и другие цветы, в том числе нарциссы, ирисы, незабудки, маргаритки, т.д.
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