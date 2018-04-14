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12:38 (мск), источник: РИА Крым

Цветочный рай: тысячи тюльпанов расцвели в Никитском ботсаду

В пятницу в Никитском ботаническом саду открылся традиционный парад тюльпанов.

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Всего на нем представлено более 250 сортов и около 80 тыс цветов. На выставке можно будет увидеть и другие цветы, в том числе нарциссы, ирисы, незабудки, маргаритки, т.д.

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