Газон для «Самара Арены» доставили из Германии
12 большегрузов с газоном прибыли на стадион «Самара Арена» из Европы, сообщил представитель департамента информполитики администрации губернатора Самарской области.
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12 большегрузов с газоном прибыли на стадион «Самара Арена» из Европы, сообщил представитель департамента информполитики администрации губернатора Самарской области.
Начать укладывать газон планируют завтра. После, девять установок «искусственное солнце» будут подогревать газон, чтобы он как можно быстрее прижился.
Напомним, площадь игрового поля с технической зоной, составляет 10,7 тыс. кв. метров. Ранее строители обещали, что укладка займет около четырех дней.
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