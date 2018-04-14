Весеннее половодье контролируют с вертолета в Нижегородской области
В настоящее время паводковая ситуация в регионе достаточно стабильна.
В настоящее время паводковая ситуация в регионе достаточно стабильна.
На время прохождения паводка ГУ МЧС России по Нижегородской области и его подразделения работают в режиме повышенной готовности: организована работа оперативного штаба, который круглосуточно контролирует паводковую обстановку в регионе. Об этом сообщает
Для контроля за развитием паводковой ситуации используются все возможные средства мониторинга, в том числе регулярная авиаразведка на вертолете МИ-8. Так, например, 12 апреля 2018 года проводилось авиапатрулирование по маршруту Нижний Новгород — Память Парижской Коммуны — Лысковский район — Воротынский район — Урень — Семенов — Нижний Новгород.
Согласно полученной информации, паводковая ситуация в регионе в настоящее время достаточно стабильна и не вызывает никаких опасений. На реках наблюдается ледоход, местами уже видны участки открытой воды.
Напомним, по состоянию на 13 апреля 2018 года в Нижегородской области остаются затопленными десять низководных мостов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.