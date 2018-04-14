В Сочи на реабилитацию прибыла первая группа космонавтов
Для прохождения программы медицинской реабилитации в Сочи прибыла первая группа российских космонавтов.
Для прохождения программы медицинской реабилитации в Сочи прибыла первая группа российских космонавтов.
В ее составе
«Раньше я и мои коллеги проходили реабилитацию в основном за рубежом, — сказал он. — Но здесь уровень комфорта ничуть не хуже».
По словам генерального директора Центра авиакосмической медицины Михаил Потапова, ожидается, что в Сочи будут приезжать до 40 действующих космонавтов в год и члены их семей.
Соответствующее соглашение он пописал накануне с министерством курортов Краснодарского края.
Как сообщил министр Христофор Константиниди, благодаря программе «Южная здравница», в которую входит более 50 санаториев и пансионатов с лечением, жители края, России, а теперь и космонавты могут получать оздоровление и лечение.
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