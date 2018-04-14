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13:08 (мск), источник: "Российская газета"

В Сочи на реабилитацию прибыла первая группа космонавтов

Для прохождения программы медицинской реабилитации в Сочи прибыла первая группа российских космонавтов.

В ее составе космонавт-испытатель отряда НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина, 116-й космонавт России (СССР) Александр Мисуркин.

«Раньше я и мои коллеги проходили реабилитацию в основном за рубежом, — сказал он. — Но здесь уровень комфорта ничуть не хуже».

По словам генерального директора Центра авиакосмической медицины Михаил Потапова, ожидается, что в Сочи будут приезжать до 40 действующих космонавтов в год и члены их семей.

Соответствующее соглашение он пописал накануне с министерством курортов Краснодарского края.

Как сообщил министр Христофор Константиниди, благодаря программе «Южная здравница», в которую входит более 50 санаториев и пансионатов с лечением, жители края, России, а теперь и космонавты могут получать оздоровление и лечение.

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