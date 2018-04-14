В Сочи на реабилитацию прибыла первая группа космонавтов

В ее составе космонавт-испытатель отряда НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина, 116-й космонавт России (СССР) Александр Мисуркин.

«Раньше я и мои коллеги проходили реабилитацию в основном за рубежом, — сказал он. — Но здесь уровень комфорта ничуть не хуже».

По словам генерального директора Центра авиакосмической медицины Михаил Потапова, ожидается, что в Сочи будут приезжать до 40 действующих космонавтов в год и члены их семей.

Соответствующее соглашение он пописал накануне с министерством курортов Краснодарского края.