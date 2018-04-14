Минздрав Беларуси подтвердил госпитализацию экс-солиста Deep Purple
Джо Линн Тернер поступил в Больницу скорой медицинской помощи с инфарктом миокарда.
Джо Линн Тернер поступил в Больницу скорой медицинской помощи с инфарктом миокарда.
МИНСК, 14 апр — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси подтвердило госпитализацию бывшего солиста
Сообщения о госпитализации Джо Линна Тернера появились в первую половину дня в субботу. В приемном покое БСМП от комментариев отказывались.
«Вчера поступил (в БСМП — Sputnik) пациент с инфарктом миокарда. Проводится лечение всеми возможными современными методами. Сейчас его состояние стабильно», — сообщили Sputnik в
пресс-службеМинздрава.
Прогнозов о состоянии музыканта медики пока журналистам не дают.
Тернер был солистом популярной группы Deep Purple до 1992 года. Последние годы он занимался рядом
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