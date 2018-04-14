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12:23 (мск), источник: Sputnik.by

Минздрав Беларуси подтвердил госпитализацию экс-солиста Deep Purple

Джо Линн Тернер поступил в Больницу скорой медицинской помощи с инфарктом миокарда.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси подтвердило госпитализацию бывшего солиста рок-группы Deep Purple, передает Sputnik.

Сообщения о госпитализации Джо Линна Тернера появились в первую половину дня в субботу. В приемном покое БСМП от комментариев отказывались.

«Вчера поступил (в БСМП — Sputnik) пациент с инфарктом миокарда. Проводится лечение всеми возможными современными методами. Сейчас его состояние стабильно», — сообщили Sputnik в пресс-службе Минздрава.

Прогнозов о состоянии музыканта медики пока журналистам не дают.

Тернер был солистом популярной группы Deep Purple до 1992 года. Последние годы он занимался рядом рок-проектов, в том числе и выступал сольно. В Беларуси известный рокер бывает благодаря супруге — он женат на белоруске Майе Козыревой.

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