Минздрав Беларуси подтвердил госпитализацию экс-солиста Deep Purple

Сообщения о госпитализации Джо Линна Тернера появились в первую половину дня в субботу. В приемном покое БСМП от комментариев отказывались.

«Вчера поступил (в БСМП — Sputnik) пациент с инфарктом миокарда. Проводится лечение всеми возможными современными методами. Сейчас его состояние стабильно», — сообщили Sputnik в пресс-службе Минздрава.