Электронную очередь введут на массовых мероприятиях в Минске
14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Услугами электронной очереди можно будет воспользоваться на массовых мероприятиях в Минске. Об этом сегодня журналистам рассказал первый заместитель главы Центрального района Минска Антон Краевский, передает корреспондент БЕЛТА.
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