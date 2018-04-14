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12:35 (мск), источник: БЕЛТА

Электронную очередь введут на массовых мероприятиях в Минске

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Услугами электронной очереди можно будет воспользоваться на массовых мероприятиях в Минске. Об этом сегодня журналистам рассказал первый заместитель главы Центрального района Минска Антон Краевский, передает корреспондент БЕЛТА.

«Пилотный проект мобильного приложения электронной очереди будет опробован на открытии мотосезона. С помощью него любой посетитель праздника сможет заказать, оплатить еду на фудкорте, а также получить уведомление о готовности заказа», — сказал Антон Краевский.

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