Образовательная акция «Тотальный диктант» прошла в Новосибирске

Источник: VN.ru

В новосибирском оргкомитете «Тотального диктанта» корреспонденту VN.ru пояснили, что данные количества участников акции будут известны ближе к 20.00 часам. Однако интерес к «Тотальному диктанту» огромен, тысячи людей проверяли свою грамотность на самых разных площадках города.

«Тотальный диктант» прошел в вузах, школах, библиотеках и других общественных пространствах. Например, для почти 200 участников акции на площадке в аэропорту «Толмачёво» текст Гузель Яхиной продиктовал Андрей Бочаров, известный юморист, актер и телеведущий. Из необычных площадок, где проходил диктант, можно назвать дилерский центр GAZ компании «Сармат».

Впервые в этом году акция проходила на площадке исторического парка «Россия — моя история» при поддержке министерства культуры региона. Врио министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников диктовал текст «Тотального диктанта» на одной из площадок региона в областной детской библиотеке им. А. М. Горького.

Справка:

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Организатор акции — фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант». Первый диктант состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 13 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, ее участниками стали более 200 000 человек.