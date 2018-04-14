Отголоски зимы: в Крым возвращаются заморозки
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. На полуострове объявлено экстренное предупреждение о заморозках ночью и утром
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. На полуострове объявлено экстренное предупреждение о заморозках ночью и утром
«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” ночью и утром 15 и 16 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0… 3° мороза», — говорится в сообщении.
В то же время, как сообщают в чрезвычайном ведомстве,
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