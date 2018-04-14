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13:30 (мск), источник: РИА Крым

Отголоски зимы: в Крым возвращаются заморозки

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. На полуострове объявлено экстренное предупреждение о заморозках ночью и утром 15—16 апреля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК со ссылкой на крымских синоптиков.

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Источник: РИА "Новости"

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” ночью и утром 15 и 16 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0… 3° мороза», — говорится в сообщении.

В то же время, как сообщают в чрезвычайном ведомстве, 15—17 апреля в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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