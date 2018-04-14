Отголоски зимы: в Крым возвращаются заморозки

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” ночью и утром 15 и 16 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0… 3° мороза», — говорится в сообщении.