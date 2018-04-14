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15:33 (мск), источник: БЕЛТА

В центре Гродно нашли клад из золотых монет и украшений

14 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В центре Гродно нашли крупный клад из более чем трех десятков золотых монет и украшений, передает корреспондент БЕЛТА.

Клад обнаружили рабочие при разборке мауэрлата — элемента кровельной системы — в старом здании по улице 2-й Трудовой. Как рассказал рабочий Владимир Страхович, на глаза ему попалась коробочка.

«Значения не придал. Небольшая, невзрачная. Но когда встряхнул, там что-то зазвенело. Открыл и очень удивился», — сказал он.

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Тут же сообщил о находке руководителю, на место вызвали сотрудников милиции, прибыли специалисты из музея. В коробочке было около 30 золотых монет XVIII—XIX вв.еков, свыше 10 различных драгоценных украшений — кольца и цепочки, а также документы, в том числе и закладные начала XX века. Ценность клада пока не известна, специалистам необходимо изучить находку. По имеющейся информации, это самый крупный клад, найденный в Гродно за последнее время.

«Здание 1894 года постройки приобрели на аукционе около двух лет назад. Около года заняла разработка проектной документации, а в этом году получили разрешение на строительство. В будущем здесь появится медицинский центр», — отметил собственник здания Олег Разин.

Здание — единственное сохранившееся на улице 2-й Трудовой — находится в историческом центре Гродно. Здесь в свое время жили зажиточные люди.

«Конечно, начиная работы, шутили, что может повезет и найдем клад. Но всерьез об этом не думали», — добавил Олег Разин.

Положенные 25%, если клад окажется ценным, планируется вложить в развитие медцентра.

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