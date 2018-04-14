В центре Гродно нашли клад из золотых монет и украшений
14 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В центре Гродно нашли крупный клад из более чем трех десятков золотых монет и украшений, передает корреспондент БЕЛТА.
14 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В центре Гродно нашли крупный клад из более чем трех десятков золотых монет и украшений, передает корреспондент БЕЛТА.
Клад обнаружили рабочие при разборке мауэрлата — элемента кровельной системы — в старом здании по улице 2-й Трудовой. Как рассказал рабочий Владимир Страхович, на глаза ему попалась коробочка.
«Значения не придал. Небольшая, невзрачная. Но когда встряхнул, там
Тут же сообщил о находке руководителю, на место вызвали сотрудников милиции, прибыли специалисты из музея. В коробочке было около 30 золотых монет
«Здание 1894 года постройки приобрели на аукционе около двух лет назад. Около года заняла разработка проектной документации, а в этом году получили разрешение на строительство. В будущем здесь появится медицинский центр», — отметил собственник здания Олег Разин.
Здание — единственное сохранившееся на улице 2-й Трудовой — находится в историческом центре Гродно. Здесь в свое время жили зажиточные люди.
«Конечно, начиная работы, шутили, что может повезет и найдем клад. Но всерьез об этом не думали», — добавил Олег Разин.
Положенные 25%, если клад окажется ценным, планируется вложить в развитие медцентра.
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