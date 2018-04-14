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13:00 (мск), источник: Publika.md

В парке «Ла извор» впервые за 25 лет провели освещение

В парке «Ла извор» впервые за 25 лет провели освещение. Фонари установили на аллее, которая проходит через так называемый «мост любви».

Источник: Publika.md

Представители муниципального предприятия «Lumteh» сообщили, что работы были запланированы на этот год, а деньги были выделены из местного бюджета.

«Согласно бюджетному плану на 2018 “Lumteh” получил необходимые средства. Это наша работа», — сказал главный инженер «Lumteh» Анатолий Апарату.

Люди говорят, что освещение в парке стало для них приятным сюрпризом.

«Впервые за свою жизнь вижу аллею освещенной. Живу через дорогу. Я приятно удивлен».

«Это хорошо, что все делают для людей. Лишь бы только это хранили и не ломали».

«Именно сегодня ко мне в гости приехал кум, я хотел показать ему парк, а тут такой замечательный сюрприз — свет в парке».

На аллее парка «Ла извор» установили около 50 фонарей.

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