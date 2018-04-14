В парке «Ла извор» впервые за 25 лет провели освещение
В парке «Ла извор» впервые за 25 лет провели освещение. Фонари установили на аллее, которая проходит через так называемый «мост любви».
В парке «Ла извор» впервые за 25 лет провели освещение. Фонари установили на аллее, которая проходит через так называемый «мост любви».
Представители муниципального предприятия «Lumteh» сообщили, что работы были запланированы на этот год, а деньги были выделены из местного бюджета.
«Согласно бюджетному плану на 2018 “Lumteh” получил необходимые средства. Это наша работа», — сказал главный инженер «Lumteh» Анатолий Апарату.
Люди говорят, что освещение в парке стало для них приятным сюрпризом.
«Впервые за свою жизнь вижу аллею освещенной. Живу через дорогу. Я приятно удивлен».
«Это хорошо, что все делают для людей. Лишь бы только это хранили и не ломали».
«Именно сегодня ко мне в гости приехал кум, я хотел показать ему парк, а тут такой замечательный сюрприз — свет в парке».
На аллее парка «Ла извор» установили около 50 фонарей.
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