В парке «Ла извор» впервые за 25 лет провели освещение

Представители муниципального предприятия «Lumteh» сообщили, что работы были запланированы на этот год, а деньги были выделены из местного бюджета.



«Согласно бюджетному плану на 2018 “Lumteh” получил необходимые средства. Это наша работа», — сказал главный инженер «Lumteh» Анатолий Апарату.



Люди говорят, что освещение в парке стало для них приятным сюрпризом.



«Впервые за свою жизнь вижу аллею освещенной. Живу через дорогу. Я приятно удивлен».



«Это хорошо, что все делают для людей. Лишь бы только это хранили и не ломали».



«Именно сегодня ко мне в гости приехал кум, я хотел показать ему парк, а тут такой замечательный сюрприз — свет в парке».



На аллее парка «Ла извор» установили около 50 фонарей.