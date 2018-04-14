Фильм казахстанки попал в шорт-лист Каннского кинофестиваля
Короткометражку о женщине, решившей кардинально изменить свою жизнь, снимали шесть дней в Алматинской области.
Короткометражку о женщине, решившей кардинально изменить свою жизнь, снимали шесть дней в Алматинской области.
АСТАНА, 14 апр — Sputnik. Фильм «Конец сезона» казахстанского режиссера Жаннат Алшановой попал в
Картина была отобрана в программу короткометражных фильмов Cinéfondation. Отбор прошли 17 фильмов из 2 426 заявок со всего мира, победителей программы объявят 17 мая.
Фильм «Конец сезона» снимали шесть дней на горячих источниках в Алматинской области. Это история о женщине, которая заново учится чувствовать и мечтать. Главную роль исполнила известная российская актриса Роза Хайруллина. Продюсером выступил Пэйсли Валентайн Уолш (Великобритания/США), сообщает «Хабар 24».
В планах Алшановой снять летом еще один короткометражный фильм, а на следующий год она будет продюсировать полный метр в Турции.
История перевоплощения Алшановой из офисного сотрудника в талантливого режиссера заслуживает отдельного сценария. Маркетолог по образованию, с успешной карьерой, в 2015 году решила кардинально изменить свою судьбу и поступила в Лондонскую киношколу. Девушка успела поработать на съемках фильма Ермека Турсунова «Жат», а также над телесериалом «Марко Поло».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.