Фильм казахстанки попал в шорт-лист Каннского кинофестиваля

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 14 апр — Sputnik. Фильм «Конец сезона» казахстанского режиссера Жаннат Алшановой попал в шорт-лист Каннского кинофестиваля.

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Картина была отобрана в программу короткометражных фильмов Cinéfondation. Отбор прошли 17 фильмов из 2 426 заявок со всего мира, победителей программы объявят 17 мая.

Фильм «Конец сезона» снимали шесть дней на горячих источниках в Алматинской области. Это история о женщине, которая заново учится чувствовать и мечтать. Главную роль исполнила известная российская актриса Роза Хайруллина. Продюсером выступил Пэйсли Валентайн Уолш (Великобритания/США), сообщает «Хабар 24».

В планах Алшановой снять летом еще один короткометражный фильм, а на следующий год она будет продюсировать полный метр в Турции.