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15:03 (мск), источник: КрымPress

Власти установили минимальную стоимость похорон в Симферополе

Общая минимальная стоимость услуг по организации похорон в Симферополе, предоставляемых согласно гарантированному перечню МУП «Горритуал», в этом году составляет 5 701,31 рублей.

Соответствующее постановление размещено на официальном сайте администрации крымской столицы.

Сюда входят: деревянный гроб (2 155 рублей) и металлическая табличка с данными покойного (162 рубля). Услуги по доставке гроба, перевозке тела и захоронению оценены в 3 060 рублей.

Еще в 324 рубля обойдется оформление документов на покойного, — озвучивают «прайс» на погребение Новости Крыма.

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