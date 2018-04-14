Казгидромет объявил штормовое предупреждение
В четырех областях и Алматы ожидаются ливни.
В четырех областях и Алматы ожидаются ливни.
В начале следующей недели, 16 и 17 апреля, синоптики прогнозируют дожди, местами сильные, передает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».
В связи с этим на отдельных реках
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