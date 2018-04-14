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14:04 (мск), источник: Zakon.kz

Казгидромет объявил штормовое предупреждение

В четырех областях и Алматы ожидаются ливни.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 64% 760 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Zakon.kz

В начале следующей недели, 16 и 17 апреля, синоптики прогнозируют дожди, местами сильные, передает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».

В связи с этим на отдельных реках Южно-Казахстанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областей и в Алматы ожидается формирование паводков, склонового стока.

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