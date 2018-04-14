Казгидромет объявил штормовое предупреждение

В начале следующей недели, 16 и 17 апреля, синоптики прогнозируют дожди, местами сильные, передает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».

В связи с этим на отдельных реках Южно-Казахстанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областей и в Алматы ожидается формирование паводков, склонового стока.