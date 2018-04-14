«Пыльная буря, гроза и град». Штормовое предупреждение объявили на юге страны
Штормовое предупреждение объявил «Казгидромет» в связи с угрозой паводков в четырех областях страны. Кроме того, ожидается пыльная буря, гроза и град в Кызылординской области, передает Tengrinews.kz.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.