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14:00 (мск), источник: Tengrinews

«Пыльная буря, гроза и град». Штормовое предупреждение объявили на юге страны

Штормовое предупреждение объявил «Казгидромет» в связи с угрозой паводков в четырех областях страны. Кроме того, ожидается пыльная буря, гроза и град в Кызылординской области, передает Tengrinews.kz.

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Источник: Tengrinews

По данным синоптиков, в период 16—17 апреля в связи с прогнозом дождей, местами сильных, на отдельных реках Южно-Казахстанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областей и в Алматы ожидается формирование паводков, склонового стока.

15—17 апреля в Кызылординской области местами ожидаются северо-восточный ветер 15−20 метров в секунду, пыльная буря, гроза. 15—16 апреля днем возможен град.

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