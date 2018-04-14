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15:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэр Новосибирска написал «Тотальный диктант» в Пекине

Анатолий Локоть уехал в Китай по работе, но и за границей поучаствовал в акции.

Анатолий Локоть принял участие в акции «Тотальный диктант». Сделал это, находясь в Китае. Об этом мэр Новосибирская написал на своей страничке в сети «ВКонтакте»:

«В этом году пишу “Тотальный диктант” в Российском культурном центре в Пекине — нахожусь здесь в рабочей поездке. Прибыли с новосибирской делегацией поддержать команду из НГУ на Международной студенческой олимпиаде по программированию и главное — представить заявку на проведение данной олимпиады в 2019 году в Новосибирске».

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Заодно Анатолий Евгеньевич рассказал и об этой олимпиаде:

«В ней традиционно участвуют ведущие вузы мира. В 2010 году организаторы предлагали провести финал в Академгородке, но в нашем городе не было нужных условий. Сегодня ситуация изменилась — мы соответствуем всем необходимым критериям и готовы провести Международную студенческую олимпиаду по программированию в Новосибирске».

Напомним, что в этом году текст диктанта подготовила писательница Гузель Яхина. А читает его на главной площадке во Владивостоке.

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