О цветочном ковре в центре столицы написали в испанском издании

Испанское издание El Confidencial опубликовало фотографию инсталляции.



Сильвия Раду хотела таким образом привлечь внимание иностранных туристов, а создание такого ковра — сделать ежегодной традицией. Ковер площадью 450 квадратных метров состоит из 200 тысяч фиалок.



В некоторых местных СМИ эту инициативу стали критиковать и обвинять Сильвию Раду в излишних затратах. В ответ градоначальница написала на своей странице в фейсбуке, что все растения приобрели в рамках бюджета, а на следующей неделе их пересадят в столичные парки. Сильвия Раду подчеркнула, что потратили на ковер даже меньше, чем на цветы в предыдущие годы.