О цветочном ковре в центре столицы написали в испанском издании
О цветочном ковре, который появился в центре столицы по инициативе градоначальницы Сильвии Раду, пишут в зарубежной прессе.
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О цветочном ковре, который появился в центре столицы по инициативе градоначальницы Сильвии Раду, пишут в зарубежной прессе.
Испанское издание El Confidencial опубликовало фотографию инсталляции.
Сильвия Раду хотела таким образом привлечь внимание иностранных туристов, а создание такого ковра — сделать ежегодной традицией. Ковер площадью 450 квадратных метров состоит из 200 тысяч фиалок.
В некоторых местных СМИ эту инициативу стали критиковать и обвинять Сильвию Раду в излишних затратах. В ответ градоначальница написала на своей странице в фейсбуке, что все растения приобрели в рамках бюджета, а на следующей неделе их пересадят в столичные парки. Сильвия Раду подчеркнула, что потратили на ковер даже меньше, чем на цветы в предыдущие годы.
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