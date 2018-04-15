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00:07 (мск), источник: Sputnik

Минобороны представило образцы новой формы для армии Узбекистана

Новая форма для военнослужащих отвечает всем современным требованиям.

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9
фотографий
9
фотографий

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Министерство обороны Узбекистана представило образцы будущей военной формы для военнослужащих республики.

Напомним, ранее президент республики Шавкат Мирзиёев, находясь с рабочей поездкой в Самаркандской области, заявил, что вооруженные силы Узбекистана готовятся перейти на использование новых образцов формы. Тогда глава государства отметил, что военная форма должна быть особой, отражать национальную самобытность. Он заявил, что этот вопрос будет тщательно проработан, а проекты формы будут вынесены на всенародное обсуждение.

В пресс-релизе, опубликованном Министерством обороны Узбекистана, говорится, что новая форма для военнослужащих отвечает всем современным требованиям.

В частности, ведомство представило:

Для военнослужащих по контракту офицерского и сержантского составов.

Состав ткани: смешанная х/б ткань «Рип-стоп» 60% х/б и 40% полиэстер. Подкладочная ткань из 100% химических волокон. Утеплитель — холофайбер. Цвет: камуфлированный, полынь.
Предназначение: для несения службы, в полевых учениях, в боевых действиях. Головной убор: кепка (бейсболка), кепка утепленная.

Для военнослужащих по контракту офицерского и сержантского составов.

Состав ткани: смешанная х/б ткань 60% х/б и 40% химических волокон или нитей. Подкладка костюма из х/б ткани. Цвет: несколько вариантов. Предназначение: для несения службы, в полевых учениях и в боевых действиях.

Варианты новой формы для военнослужащих Узбекистана.

Для военнослужащих по контракту офицерского состава. Состав ткани: 100% полиэстер. Подкладка комбинированная: в верхней части мех, в нижней части капрон. Утеплитель холофайбер (синтепон). Цвет: «полынь». Предназначение: для работы в штабах, учреждениях, во внеслужебное время. Головной убор: кепка утепленная.

Для военнослужащих по контракту старшего офицерского состава
Состав ткани: «Rip-Stop» хлопчатобумажное волокно 65%, химических волокон или нитей 35%; подкладка — 100% химическое волокно. Цвет: темно-зеленый. Предназначение: для носки при работе в штабах от штаба соединения и выше, в
учреждениях, а также во внеслужебное время. Брюки прямого покроя навыпуск с поясом. Головной убор: фуражка форменная без каркаса.

Для военнослужащих по контракту офицерского и сержантского составов. Состав ткани: Полотно трикотажное — 65% хлопок, 30% полиэстер, 5% лайкра. Цвет: «хаки». Предназначение: для несения службы, в полевых учениях и в боевых действиях. Головной убор: фуражка форменная.

Для военнослужащих почетного караула. Состав ткани: кашемир. Подкладочная ткань — 100% синтетическое волокно. Утеплитель — 100% химическое волокно «синтепон». Цвет: темно-синий. Предназначение: для торжественных случаев в зимнее время. Головной убор: фуражка форменная.

Для военнослужащих почетного караула. Состав ткани: габардин — вискоза, спандекс и хлопковое волокно. Подкладочная ткань — 100% синтетическое волокно. Цвет: темно-синий. Предназначение: для торжественных случаев. Головной убор: фуражка форменная.

Для военнослужащих по контракту офицерского состава. Состав ткани: полушерстяная ткань 50% шерсти и 50% полиэстера. Подкладочная ткань — 100% синтетическое волокно. Цвет: «полынь». Предназначение: для награждения и торжественных случаев.

Брюки навыпуск имеют подкладку, предохраняющую от вытягивания передних половинок. В боковом шве брюк карманы. На правой задней половине брюк карман в рамку с фигурным клапаном, застегивающимся на липучку. По боковому шву проложен кант. Головной убор: Фуражка форменная.

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