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15:16 (мск), источник: Kazinform

Атлас новых профессий разработают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министерство труда и социальной защиты населения РК планирует до 2030 года разработать Атлас новых профессий. Об этом заявила министр Мадина Абылкасымова в ходе рабочей поездки в Атыраускую область, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Kazinform
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Как подчеркнула Мадина Абылкасымова, поддерживать квалификацию на должном уровне и оставаться востребованным на рынке можно будет в случае непрерывного самостоятельного обучения на протяжении всей жизни.

«Прогнозируя развитие отраслей и их потребность в кадрах, позволит узнать, какие из профессий будут востребованными, а какие нет. Именно на этой основе до 2030 года будет разработан Атлас новых профессий, который послужит навигатором для молодых людей, где предусматривается обновление содержания образования», — цитирует министра пресс-служба.

Кроме того, министр уверена, что вся система образования, начиная с раннего развития детей и вплоть до системы высшего образования, требует мощного апгрейда и адаптации в рамках четвертой промышленной революции. Вузы и колледжи должны заниматься не просто обучением, но и задумываться о трудоустройстве и будущем своих выпускников. Этого можно достичь через работу карьерных центров при учебных заведениях. Министерство труда и социальной защиты населения РК в свою очередь обратит особое внимание на краткосрочные курсы обучения, для решения потребностей рынка труда.

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