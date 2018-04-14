Сомнамбула, шалопай и вперемешку. Пермяки сошлись во мнении, что в этом году «Тотальный диктант» стал самым сложным

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Автор текста «Тотального диктанта-2018», лауреат премий «Большая книга» и «Ясная поляна» Гузель Яхина задала всем любителям русского языка задачку не из легких. Ее текст из нового романа «Дети мои» большинству участников Всероссийской акции показался сложнее, чем ее коллег, которые писали для «Тотального диктанта» в прошлые годы.

Даже сами «диктаторы» — те, кто читали текст перед аудиторией, отметили, что в этом году написать диктант без ошибок будет крайне сложно.

«В тексте — очень специфическая авторская пунктуация — много тире и двоеточий, — отметил телеведущий Игорь Гиндис, который диктовал в Пермском классическом университете. — На самом деле, даже филологу со стажем не так просто поймать эти тире и двоеточия. Читать и передавать это интонационно было тоже сложно. Но тем, кто писал, гораздо сложнее. Не знаю, как бы ясам написал этот текст. Надеюсь, что все справились успешно».

Работники предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» пришли писать диктант большой, дружной группой из 40 человек. Экономист финансового управления Анастасия Кытманова считает, что человек должен быть всестороннее развит. Поэтому она на «ты» не только с математикой, но и с русским языком.

«Прихожу на “Тотальный диктант” ради спортивного интереса, проверить себя. Участвую в четвертый раз и вижу, что прогресс есть. И это, мне кажется, главное. В этом году текст сложный, много речевых оборотов. Без ошибок, думаю, не обойдется, но, надеюсь, их будет не так много», — отметила девушка.

Перед стартом акции на сайте «Тотального диктанта» и на официальных страничках в соцсетях были опубликованы наиболее сложные слова. Среди них — сомнамбула, декламировать, лоханка, ограничено и ограниченно, палисадник, шалопай и вперемешку.

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Губернатор Прикамья Максим Решетников тоже не побоялся написать диктант. Он принял участие в акции в компании студентов и преподавателей Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. «В наше время писать большие тексты ручкой непросто, потому что мы все больше печатаем на компьютерной клавиатуре. Эта акция — отличная возможность проверить себя», — прокомментировал губернатор.

За одной партой с губернатором сидел студент первого курса исторического факультета педагогического университета Андрей Мун. «Отслужил в армии, восстановился в университете и решил попробовать свои знания. Считаю, что это очень важно, уметь грамотно писать», — считает первокурсник.

В «Тотальном диктанте-2018» участвовали более тысячи городов из 76 стран. Проверили свою грамотность и на Международной космической станции. Российский космонавт Олег Артемьев в этом году второй раз присоединится к Тотальному диктанту и напишет текст на орбите.