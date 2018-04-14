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15:48 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Около 900 тонн мусора собрали во время общегородского субботника в Уфе

В Уфе 14 апреля состоялся первый в этом году общегородской субботник, участие в котором приняли многие горожане.

На уборку вышли работники государственных ведомств, жилищно-коммунальных служб, сотрудники районных администраций, работники предприятий и организаций, учащиеся и студенты.

Уборка проходила в лесопарковых зонах, скверах, парках, на территориях школ, детсадов и медучреждений.

В мероприятиях на территории Республики Башкортостан приняли участие более 53 тысяч человек, задействовано более 1,1 тыс. единиц техники. Собрано и вывезено на полигоны и свалки ТКО около 900 тонн твердых коммунальных отходов.

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