Около 900 тонн мусора собрали во время общегородского субботника в Уфе
В Уфе 14 апреля состоялся первый в этом году общегородской субботник, участие в котором приняли многие горожане.
В Уфе 14 апреля состоялся первый в этом году общегородской субботник, участие в котором приняли многие горожане.
На уборку вышли работники государственных ведомств,
Уборка проходила в лесопарковых зонах, скверах, парках, на территориях школ, детсадов и медучреждений.
В мероприятиях на территории Республики Башкортостан приняли участие более 53 тысяч человек, задействовано более 1,1 тыс. единиц техники. Собрано и вывезено на полигоны и свалки ТКО около 900 тонн твердых коммунальных отходов.
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