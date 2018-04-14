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16:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев предложил горожанам самим придумать название новому парку на Левбердоне

Открытие новой набережной напротив «Ростов-Арены» состоится 1 мая.

Ростовский градоначальник предложил горожанам самим придумать название новому парку на Левбердоне, напротив «Ростов-Арены», который откроется 1 мая — за полтора месяца до начала чемпионата мира по футболу.

— Будет здорово, если жители Ростова-на-Дону сами активно включатся в этот процесс, — отметил Виталий Кушнарев в разговоре с корреспондентом «КП» во время субботника. — Да, у нас, конечно, много было разных идей — например, по названию новой, опять же, улицы, которую мы построили от южного подъезда к Левобережной: ее предлагалось назвать и Футбольной, и Спортивной — но такие название, во-первых, уже есть в городе, во-вторых, все-таки правильнее будет, если свое мнение скажут ростовчане. Хочу предложить также придумать название и новому парку: пусть это будет выбор горожан.

Парк, о котором идет речь, появился на месте существовавшего прежде центрального пляжа, территория вокруг которого за последние годы заросла, став крайне неприглядной. Его создание обошлось почти в 700 млн рублей.

Концептуально он делится на две части: для тихого, размеренного, прогулочного отдыха и для активного, спортивного, динамичного времяпрепровождения.

Главный бульвар нового парка спроектирован по принципу треугольника: три аллеи, начинаясь от ул. Левобережной, образуют его вершину, которая смотрит аккурат на южный фасад «Ростов-Арены», и «раскрываются» в виде основания возле левого берега Дона, у набережной. Ширина центральной аллеи — 20 метров, левой и правой — по 15 метров.

Вправо, если смотреть на Дон, уходит зеленая зона. А влево — сама набережная, ниже которой — пляж, а выше — спортивно-рекреационная зона с площадками разного назначения, прогулочные и велосипедные дорожки, беседки и т. д.

Всего, по плану, в новом парке будет 523 скамьи, 12 столиков с лавочками, 6 питьевых фонтанчиков, велопарковка.

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