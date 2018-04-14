Сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев предложил горожанам самим придумать название новому парку на Левбердоне
Открытие новой набережной напротив «Ростов-Арены» состоится 1 мая.
Открытие новой набережной напротив «Ростов-Арены» состоится 1 мая.
Ростовский градоначальник предложил горожанам самим придумать название новому парку на Левбердоне, напротив «Ростов-Арены», который откроется 1 мая — за полтора месяца до начала чемпионата мира по футболу.
— Будет здорово, если жители
Парк, о котором идет речь, появился на месте существовавшего прежде центрального пляжа, территория вокруг которого за последние годы заросла, став крайне неприглядной. Его создание обошлось почти в 700 млн рублей.
Концептуально он делится на две части: для тихого, размеренного, прогулочного отдыха и для активного, спортивного, динамичного времяпрепровождения.
Главный бульвар нового парка спроектирован по принципу треугольника: три аллеи, начинаясь от ул. Левобережной, образуют его вершину, которая смотрит аккурат на южный фасад «Ростов-Арены», и «раскрываются» в виде основания возле левого берега Дона, у набережной. Ширина центральной аллеи — 20 метров, левой и правой — по 15 метров.
Вправо, если смотреть на Дон, уходит зеленая зона. А влево — сама набережная, ниже которой — пляж, а выше —
Всего, по плану, в новом парке будет 523 скамьи, 12 столиков с лавочками, 6 питьевых фонтанчиков, велопарковка.
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