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15:50 (мск), источник: Zakon.kz

Названы самые опасные места в Алматы

Продолжаются проверки мест с массовым скоплением людей.

Источник: Zakon.kz

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы пополнил список небезопасных объектов с массовым пребывания людей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт департамента.

Со 2 апреля начались проверки 85 объектов высокой степени риска.

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На истекшей неделе проверка 26 объектов завершена, вручены акты о результатах проверки, во всех случаях возбуждено административное производство с наложением штрафов.

Выявлено 569 нарушений. В подавляющем большинстве случаев нарушения одни и те же: загромождение путей эвакуации, а также их освещенность, отсутствие световых указателей «Выход», противопожарная защита здания (дымоудаление, речевое оповещение, системы пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации) в нерабочем состоянии, поскольку никем не обслуживаются.

Предпринимателям даны сроки на устранение выявленных нарушений, указанных в предписаниях.

В этой связи, до устранения нарушений, ДЧС г. Алматы считает небезопасным посещение следующих объектов:

1. ТРЦ «Moskva» мкр. 8 д. 37/1.

2. ТРК «Максима» пр. Райымбека, 239 «Г».

3. ТД «Нур» мкр. Аксай-4, д. 70 «Б».

4. ТД «Мамыр» мкр. Мамыр-4, д. 197 «А».

5. ТД «Азия Парк» (Прайм плаза) пр. Райымбека, д. 514 «А».

6. ТД «Алматы кілем» ул. Толе би, 187.

7. ТД «Туркестан» ул. Макатаева, 49.

8. ТД «GRAND PARK -2» ул Кабдолова, ¼.

9. ТД «Золотой Базар» ул. Кабдолова, д.¼.

10. Супермаркет «Ак-жол» ул. Акан серы, 17.

11. Супермаркет «Хусейнов» ул Красногвард.тракт 419.

12. Рынок «Барлык сауда» трасса Алматы-Бишкек 16 км.

13. Рынок «Алатау-2» ул. Северное кольцо, 8.

14. Рынок «Тулпар» ул. Толе би, 274.

15. Рынок «Батыр» ул. Северное кольцо 4 «Д».

16. Рынок «Береке» ул. Гоголя, 173.

17. Рынок «Алмалы» вост.ул. Северное кольцо 27.

18. Рынок «Зеленый базар» пр. Жибек Жолы, 51.

19. Рынок «Кунгей и К» ул. Молдагалиева, 2.

20. Рынок «Алматы-1» ул. Шолохова, 1.

21. Ярмарка «Турксиб» пр. Суюнбая, 261.

22. Автовокзал «Саяхат» пр. Суюнбая, 15 «А».

Работа в данном направлении продолжается.

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