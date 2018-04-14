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17:32 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, чем опасно увлечение смартфонами

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Исследователи из университета Сан-Франциско выяснили, что зависимость от электронных устройств, которая с каждым годом становится все более распространенным явлением, делает людей несчастными. Работа была опубликована в журнале Sciencedaily.

Источник: РИА "Новости"

Ученые пришли к выводу, что у зависимых от смартфонов людей в мозге постепенно образуются неврологические связи, вызывающие привыкание. Так, например, происходит с людьми, употребляющими излишне много обезболивающих.

Исследователи также обнаружили, что зависимость от гаджетов негативно влияет на социальные связи. После опроса 135 студентов выяснилось, что те, кто часто пользуется смартфоном, чаще других чувствуют одиночество. Ученые полагают, что проводящим большую часть времени в соцсетях не хватает невербального общения: жестов, мимики и интонаций собеседника.

Авторы работы советуют реже пользоваться смартфонами и компьютерами. Например, они посоветовали читателям предложить друзьям следующую «игру»: при встрече в кафе или ресторане положить мобильные телефоны в центр стола. Тот, кто первый захочет воспользоваться смартфоном, должен оплатить всем остальным напитки.

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Во время загрузки произошла ошибка.
28 февраля© Ньюстюб
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