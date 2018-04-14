Ученые выяснили, чем опасно увлечение смартфонами

Источник: РИА "Новости"

Ученые пришли к выводу, что у зависимых от смартфонов людей в мозге постепенно образуются неврологические связи, вызывающие привыкание. Так, например, происходит с людьми, употребляющими излишне много обезболивающих.

Исследователи также обнаружили, что зависимость от гаджетов негативно влияет на социальные связи. После опроса 135 студентов выяснилось, что те, кто часто пользуется смартфоном, чаще других чувствуют одиночество. Ученые полагают, что проводящим большую часть времени в соцсетях не хватает невербального общения: жестов, мимики и интонаций собеседника.