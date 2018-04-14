Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро попала в больницу
Уругвайской актрисе и певице Наталии Орейро пришлось отменить сразу несколько концертов
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Уругвайской актрисе и певице Наталии Орейро пришлось отменить сразу несколько концертов
Причиной госпитализации стало физическое истощение знаменитости. Перед вылетом в
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