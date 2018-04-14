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19:25 (мск), источник: Publika.md

Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро попала в больницу

Уругвайской актрисе и певице Наталии Орейро пришлось отменить сразу несколько концертов из-за резкого ухудшения здоровья.

Источник: Publika.md

Причиной госпитализации стало физическое истощение знаменитости. Перед вылетом в Тель-Авив Наталия Орейро почувствовала недомогание, после чего решила обратиться к врачам, об этом сообщил местный новостной портал Unica.

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