Рыбий жир снова оказался бесполезным

Подробности можно найти в New England Journal of Medicine.

Синдром сухого глаза (или сухой кератоконъюнктивит) вызывают недостаточное количество слез и нестабильность слезной пленки, покрывающей глазное яблоко. Его сопровождают сухость, жжение в глазах, ощущение уставших глаз, иногда приводящие к снижению зрения.

В исследовании участвовали 535 человек, которые хотя бы в течение полугода страдали от синдрома сухого глаза. Случайно выбранные 349 из них начали ежедневно принимать по три грамма омега-3 жирных кислот из рыбьего жира — это самая высокая доза из когда-либо испытанных в качестве лечения заболевания. Остальные 186 человек принимали плацебо — оливковое масло.

Анализ крови показал, что 85% людей из первой группы продолжали принимать лекарство спустя год после его назначения. В то же время им не запрещали принимать другие препараты для лечения синдрома, чтобы воссоздать реальную ситуацию, в которой рыбий жир принимают в основном в качестве дополнения к лекарствам.

По итогам года ученые оценили выраженность синдрома сухого глаза у участников, измеряя характеристики слез и слезной пленки. Обе группы в среднем показали улучшение самочувствия, но значимой разницы между группами найти не удалось: состояние улучшилось на 13,9 и 12,5 баллов по стобалльной шкале у первой и второй групп соответственно (минимальная разница, которую может заметить человек — десять баллов).