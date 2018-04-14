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17:38 (мск), источник: РИА Новости

Чтецы «Тотального диктанта» в Петербурге назвали его текст непростым

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Народный артист России, экс-директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров и музыкант Светлана Сурганова, которые в субботу прочитали текст «Тотального диктанта» на площадке филологического факультета РГПУ имени Герцена, назвали его достаточно сложным.

Источник: РИА Новости

«Это непростой текст. Я нагородила бы массу ошибок, если бы его писала», — сказала журналистам Сурганова.

Буров назвал текст «Тотального диктанта» сложным «только в отношении пунктуации». Он отметил также, что некоторые участники в процессе написания обращались за разъяснениями по поводу слов, которые еще не успели устареть — таких как «шалопай» или «наличники». «Если возникают такие вопросы — это свидетельствует о том, что словарный запас потихоньку оскудевает», — отметил Буров.

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В РГПУ имени Герцена участниками диктанта стало порядка 300−350 человек. В большинстве своем девушки. «Я закончил школу в 2002 году, и участвую в “Тотальном диктанте” во второй раз — решил проверить свои знания по русскому языку», — рассказал РИА Новости один из участников, который представился Дмитрием.

Другой молодой человек сообщил, что участвует в «Тотальном диктанте» в шестой раз и еще ни разу не получил высший балл. «Вообще-то я хотел попасть на Светлану Крючкову (в качестве чтеца текста “Тотального диктанта”), но она, к сожалению, заболела, так что пришел к Николаю Витальевичу Бурову», — отметил он.

В Санкт-Петербурге «Тотальный диктант» в субботу прошел почти на 90 площадках, в том числе в вузах, школах, библиотеках, музеях и общественно-культурных центрах. По прогнозам организаторов, количество участников диктанта в этом году оценивается приблизительно в 10 тысяч человек (в 2017 году — 7,2 тысячи).

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. Текст международной акции грамотности 2018 года войдет в новый роман Гузель Яхиной «Дети мои» и будет посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге.

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 Михаил Боярский прочитал 'Тотальный диктант' в Петербурге
Чтецы 'Тотального диктанта' в Петербурге назвали его текст непростым
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