Чтецы «Тотального диктанта» в Петербурге назвали его текст непростым
С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Народный артист России,
С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Народный артист России,
«Это непростой текст. Я нагородила бы массу ошибок, если бы его писала», — сказала журналистам Сурганова.
Буров назвал текст «Тотального диктанта» сложным «только в отношении пунктуации». Он отметил также, что некоторые участники в процессе написания обращались за разъяснениями по поводу слов, которые еще не успели устареть — таких как «шалопай» или «наличники». «Если возникают такие вопросы — это свидетельствует о том, что словарный запас потихоньку оскудевает», — отметил Буров.
В РГПУ имени Герцена участниками диктанта стало порядка 300−350 человек. В большинстве своем девушки. «Я закончил школу в 2002 году, и участвую в “Тотальном диктанте” во второй раз — решил проверить свои знания по русскому языку», — рассказал РИА Новости один из участников, который представился Дмитрием.
Другой молодой человек сообщил, что участвует в «Тотальном диктанте» в шестой раз и еще ни разу не получил высший балл. «Вообще-то я хотел попасть на Светлану Крючкову (в качестве чтеца текста “Тотального диктанта”), но она, к сожалению, заболела, так что пришел к Николаю Витальевичу Бурову», — отметил он.
В
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. Текст международной акции грамотности 2018 года войдет в новый роман Гузель Яхиной «Дети мои» и будет посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.