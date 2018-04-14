В Омске «Тотальный диктант» побил рекорд

Самым массовым стал диктант в университете имени Достоевского — там померялись своей грамотностью 700 человек.

«Около 3500 омичей зарегистрировалось на открытых площадках, и около 2500 — пишет диктант на закрытых корпоративных площадках. Это конечно предварительные подсчеты, точное количество участников мы узнаем, когда диктант закончится, и со всех площадок работы поступят на проверку. Но уже сейчас можно сказать, что грамотность и бережное отношение к родному языку является безусловной ценностью для такого количества наших земляков», — подчеркнула региональный координатор проекта профессор Татьяна Рогожникова.

На разных площадках текст читали VIP-диктаторы: вице-губернатор Владимир Компанейщиков, министр образования Татьяна Дернова, художественный руководитель оркестра омской филармонии, дирижер Дмитрий Васильев и другие.

Врио губернатора Александр Бурков в своем видеообращении отметил легкость на подъем омичей, пожелав им отличных оценок.

«Вы не поленились в выходной день прийти сюда и сесть за парты, потому что понимаете, насколько это важно. Грамотность — это уважение к себе и к другим людям. Язык, грамотная речь — не только показатель культуры конкретного человека, но и основа российской культуры, — заявил Бурков. — Такие акции, как “Тотальный диктант”, нужны, потому что они объединяют людей. Стремление к совершенству — это, то, что движет миром».

После написания диктант будет проверять 60 лингвистов три дня.