Узбекистан впервые примет участие в военно-спортивных играх СНГ
Военнослужащие республики будут участвовать во всех семи видах
Военнослужащие республики будут участвовать во всех семи видах
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Военнослужащие Узбекистана впервые примут участие в соревнованиях III
В ведомстве отметили, что в 2017 году военные Узбекистана присутствовали на играх в качестве наблюдателей.
Военные Узбекистана примут участие во всех семи видах
Чемпионат по армейскому рукопашному бою впервые пройдет в Узбекистане, в сентябре этого года, уточнили в министерстве.
Кроме того, соревнования также пройдут в апреле и октябре в России («Командирские старты», спортивное ориентирование и горное троеборье), в июне — в Белоруссии (многоборье
15 апреля команда Узбекистана из восьми человек вылетает в Россию для участия в соревнованиях «Командирские старты», добавили в
Общая сборная команда Минобороны страны была сформирована по итогам чемпионата Вооруженных сил страны, завершившегося в Самарканде. В нем участвовало около 30 команд воинских частей и учреждений республики.
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