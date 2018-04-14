«Тотальный диктант» в Краснодаре

Диктант в городе прошел на 17 площадках. В проекте приняли участие 42 диктора, среди них журналисты, писатели, филологи, радиоведущие. Победителем конкурса «Народный чтец» стала бывшая тележурналистка Инна Гончарова, она выступила чтецом на площадке «АЯКС-Риэлт». На «Тотальный диктант» зарегистрировались более 1,5 тыс. краснодарцев.