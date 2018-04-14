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18:36 (мск), источник: Юга.ру

«Тотальный диктант» в Краснодаре

В Краснодаре 14 апреля прошла всемирная акция «Тотальный диктант».

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Диктант в городе прошел на 17 площадках. В проекте приняли участие 42 диктора, среди них журналисты, писатели, филологи, радиоведущие. Победителем конкурса «Народный чтец» стала бывшая тележурналистка Инна Гончарова, она выступила чтецом на площадке «АЯКС-Риэлт». На «Тотальный диктант» зарегистрировались более 1,5 тыс. краснодарцев.

Автором текста о судьбах немцев Поволжья стала казанская писательница Гузель Яхина.

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