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18:38 (мск), источник: РИА Новости

Михаил Боярский прочитал «Тотальный диктант» в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Актер театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Боярский и его супруга актриса, народная артистка России Лариса Луппиан прочитали текст «Тотального диктанта» в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (СПбГЭУ), передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

В СПбГЭУ «Тотальный диктант» диктант прочитали в 8 аудиториях.

В аудитории примерно на 100 человек, где диктант читал Боярский, свободных мест не было. Участники акции встретили актера аплодисментами.

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«Это очень приятная акция… Я, конечно, переживаю за тех, кто пишет диктант. Надеюсь, что они гораздо грамотнее, чем я… Замечательная аудитория, но они волнуются, как школьники. Я тоже волнуюсь, я старался читать с выражением, чтобы они понимали, где деепричастный оборот, где ставить тире, где двоеточие, но это не всегда передается голосом», — рассказал журналистам после чтения диктанта Боярский.

Он также отметил, что сам писать диктант не собирается. «Не буду, от греха подальше», — сказал актер.

Лариса Луппиан впервые была чтецом «Тотального диктанта».

«Мне было очень интересно, потому что я об этой акции знаю и слежу за ней каждый год. Я не ожидала, что меня пригласят, и я с большим удовольствием согласилась. Вызывает всевозможные похвалы и удивление, что столько народу пришло, что люди любят русский язык и хотят проверить свою грамотность. Русский язык очень сложный, в нем много знаков препинания, всяких правил, которые очень тяжело запомнить и тем более в наш век, когда все пишут короткие смс-ки, не учитывая знаки препинания. Поэтому эта акция способствует сохранению русского языка, его правил. Такие акции можно только приветствовать, и конечно, я с большим удовольствием участвовала в ней», — сказала она.

В Санкт-Петербурге «Тотальный диктант» прошел почти на 90 площадках, среди которых — вузы, библиотеки, школы, общественно-культурные центры, музеи. По прогнозам организаторов, в акции в этом году примут участие порядка 10 тысяч петербуржцев, в прошлом году число участников составило 7,2 тысячи.

Текст «Тотального диктанта» наряду с профессиональными филологами и преподавателями читали известные петербуржцы. Кроме Михаила Боярского и Ларисы Луппиан, диктант прочитали, например, на филологическом факультете РГПУ имени Герцена — музыкант Светлана Сурганова, народный артист РФ, экс-директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров.

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. Текст международной акции грамотности 2018 года войдет в новый роман Гузель Яхиной «Дети мои» и посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге.

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